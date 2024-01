Ein neu gegründeter Verein hat in Herbertshofen viel vor

Schon lange gab es die Idee, in Herbertshofen eine Gemeinschaft zu gründen, die alle Ortsvereine vereint und Kräfte bündelt. Nach Maifeier und Lindenfest gibt es bereits weitere Pläne.

Die Dorfgemeinschaft Herbertshofen hat eine Spende an den Verein Dachskinder überreicht. Beim Lindenfest, das im Juni stattgefunden hat, wurde der Maibaum verlost, über den Verkauf der Lose und private Unterstützer kam die Spendensumme zusammen. Das Lindenfest war – nach der Maifeier in Herbertshofen – bereits der zweite Streich der Dorfgemeinschaft Herbertshofen, für den erst im März die Gründungsurkunde und die Satzung unterschrieben wurden. Die Idee, einen Verein zu gründen, der alle Ortsvereine Herbertshofens, denen dies per Satzung möglich ist, vereint und in dem quasi automatisch die Vorsitzenden der einzelnen Ortsvereine zu Mitgliedern werden, war mitnichten eine kurzfristige Entscheidung. Stattdessen geisterte die Idee schon seit Jahren durch die Köpfe der besonders engagierten Vereinsmitglieder im Ort.

Mit der Gründung des Vereins erhielt die Dorfgemeinschaft Herbertshofen auch ein Leitungs-Trio. Anton Kraus wäre als Vorstand der Soldatenkameradschaft Herbertshofen-Erlingen ohnehin Mitglied gewesen und erklärte sich bereit, als erster Vorsitzender der neu gegründeten Dorfgemeinschaft zu agieren. Ottmar Wilde und Felix Irsigler, die ebenfalls zum Vorstands-Trio gehören, traten als Einzelpersonen der Dorfgemeinschaft bei. Aktiv sind alle drei in zahlreichen Ortsvereinen, sich zu engagieren und einzubringen, ist für alle drei selbstverständlich. Für die Dorfgemeinschaft Herbertshofen möchten sie sich nun zum „Kultur- und Brauchtumserhalt in Herbertshofen“ einsetzen, erklärt Felix Irsigler und verweist auf die Vereinssatzung, in der der Vereinszweck ebenso formuliert wurde. Auch Ottmar Wilde war von der Idee der Dorfgemeinschaft leicht zu überzeugen, war er in der Vergangenheit ohnehin schon bei diversen Vereinsaktivitäten im Ort aktiv.

Die Aktiven sind in Herbertshofen während ihres Engagements versichert

Ganz konkret bedeutet die Gründung des Vereins für den Ort Folgendes: Veranstaltungen, wie das Maibaumfest, das Lindenfest und der Faschingsball werden gefeiert, die Aktiven sind während ihres ehrenamtlichen Engagements versichert und die Veranstalter sind wirtschaftlich insofern abgesichert, dass der Verein mit seinem Vereinsvermögen und nicht etwa eine Einzelperson haftet. Zudem bringen die Ortsvereine gemeinsam nun genügend Manpower auf, um Ortsfeste gestalten zu können. Auch der Weihnachtsbaum für Herbertshofen in diesem Jahr war eine Gemeinschaftsaktion. So trägt der Verein auch dem gesellschaftlichen Wandel Rechnung, dass nicht mehr ein ganzer Ort sich bei einem Fest engagiert, wie dies noch vor Jahrzehnten der Fall gewesen ist, sondern dass die Vereinsakteure zusammenrücken, um etwas auf die Beine zu stellen. „Keiner macht jemandem Konkurrenz“, macht Anton Kraus klar und ergänzt: „Auch geht der Verein nicht auf Mitgliederfang.“

Die Dorfgemeinschaft hat den Weihnachtsbaum in Herbertshofen gemeinsam aufgestellt und geschmückt. Foto: Dorfgemeinschaft

Mit Blick auf die erfolgreiche Maifeier und das erneut aufgelegte Lindenfest, das zwischen 1994 und 2011 als Wohltätigkeitsveranstaltung des Weizenclubs veranstaltet wurde, zeigen sich die Vorsitzenden vorsichtig optimistisch: 125 Engagierte standen beim Lindenfest auf der Helferliste. Nicht alle kannten sich untereinander, nicht alle waren sich grün, doch unterm Strich arbeiteten sie alle für dieselbe Sache Hand in Hand zusammen. Bereits im Vorfeld – bei der Ansprache einzelner Akteure, die um ihre Mithilfe gebeten wurden – zeigte sich, wie gut die Idee war, dass Anton Kraus (62), Ottmar Wilde (45) und Felix Irsigler (23) sich zu dritt für die Dorfgemeinschaft Herbertshofen starkmachen, denn jeder der drei spricht – allein schon altersbedingt – eine andere Personengruppe an.

Die nächste Veranstaltung ist ein Faschingsball für Kinder

Die nächste Aktion, die es nun zu planen gilt, ist der Kinder-Faschingsball, der am 14. Januar stattfinden soll. Anschließend steht die Maifeier auf dem Plan. Ein Lindenfest ist für das Jahr 2024 nicht geplant, denn hierfür wurde ein zweijährlicher Turnus angesetzt. Denkbar wäre beispielsweise auch, das Lindenfest mit einem Jubiläum eines Ortsvereins zusammenzulegen, doch sei dies noch Zukunftsmusik und nicht spruchreif, lässt sich im Gespräch des Trios aufschnappen. Was hingegen sichtbar werden wird, sind die Ortseinfahrtsschilder, die mit einem freundlichen „herzlich willkommen“ am Straßenrand grüßen. Vom Erlös aus dem Lindenfest sollen eben diese Schilder aufbereitet werden.