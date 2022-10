Frau tot in Haus gefunden: Polizei ermittelt wegen Tötungsdelikt in Herbertshofen

Exklusiv In einem Haus in Herbertshofen hat sich mutmaßlich ein Verbrechen ereignet. Die Ermittlungen der Kripo laufen seit Freitagnachmittag auf Hochtouren.

Mutmaßlich ein schweres Verbrechen wurde in Herbertshofen (Gemeinde Meitingen, Landkreis Augsburg) begangen. In einem Haus wurde in dem Ort eine tote Frau gefunden, die Alarmierung der Polizei erfolgte am Freitag gegen 13 Uhr. Diese ist seit dem Nachmittag mit einem Großaufgebot vor Ort, weil ein Tötungsdelikt "nicht auszuschließen ist", wie ein Polizeisprecher auf Anfrage unserer Redaktion sagte.

Die Ermittlungen stehen offenbar noch am Anfang, die Ermittler halten sich deshalb mit Auskünften derzeit zurück. Gesichert bekannt ist bislang nur, dass die Tote in einem Anwesen gefunden und die Polizei gegen 13 Uhr verständigt wurde.

Im Innern des Hauses war die Spurensicherung im Einsatz. Foto: Marcus Merk

Aufgefunden wurde die Leiche augenscheinlich in einem etwas zurückgesetzten Einfamilienhaus in der Hauptstraße von Herbertshofen. Vor dem Anwesen waren zeitweise schwer bewaffnete Polizeibeamten aufgezogen, zu welchem Zweck, blieb unklar. Gegen 16 Uhr rückten die Beamten vor dem Haus wieder ab. In dessen Innern waren aber zahlreiche Beamte zu erkennen. Wenig später schwärmten die Ermittler aus und begannen die Nachbarn zu befragen. Zuvor schon waren Menschen, die in ihren Autos vorbeifuhren, auf das große Polizei-Aufgebot aufmerksam geworden.

Für Gesprächsstoff und Gerüchte sorgte das starke Polizei-Aufgebot auch deswegen, weil in der Nähe des Hauses, in dem die Frauenleiche aufgefunden worden ist, der Meitinger Bürgermeister Michael Higl mit Familie wohnt. Nachbarn erzählten, dass in dem Haus in der Hauptstraße ein Witwer und wohl auch dessen Sohn wohnten. Offiziell bestätigt wurde diese Information aber nicht.

So viele Tötungsdelikte gibt es im Landkreis Augsburg

Tötungsdelikte sind im Augsburger Land selten. Laut Sicherheitsbericht der Polizei kam es in den Jahren 2020 und 2021 im Kreis Augsburg zu jeweils vier Straftaten gegen das Leben. Sieben von diesen insgesamt acht in den zurückliegenden zwei Jahren wurden aufgeklärt.

Beamte im Garten des Anwesens, in dem die tote Frau gefunden worden ist. Foto: Marcus Merk

Insgesamt wurden in der polizeilichen Kriminalstatistik im vergangenen Jahr für den Landkreis Augsburg 6400 Straftaten registriert. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies einen Rückgang um 408 Fälle, beziehungsweise sechs Prozent. Somit wurde zum zweiten Mal in Folge die Grenze von 7000 Straftaten pro Jahr unterschritten. Dies ist der niedrigste Wert seit zehn Jahren. Auf einem ähnlichen guten Stand ist auch die Aufklärungsquote mit 67 Prozent gegenüber dem Vorjahr mit 69,6 Prozent.