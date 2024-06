Herbertshofen

Für die Zauberküche in Herbertshofen wird ein neuer Pächter gesucht

Plus Pächter Tobias Glatt und der TSV Herbertshofen konnten keine Einigung erzielen. Und wie macht der Gastronom weiter mit dem Freibadkiosk?

Von Steffi Brand

Am 31. Juli gehen in der Zauberküche in Herbertshofen die Lichter aus. Der Vertrag des Pächters, Tobias Glatt, endet zum 1. September. Die über 20 Mitarbeitenden sind bereits gekündigt. Im August will der Gastronom das aus dem Restaurant räumen, was ihm gehört. Darüber informierte der Zauberküchen-Chef in einem Gespräch mit unserer Redaktion. 28 Jahre lang sei er Gastronom in Meitingen gewesen. Seinen Gästen und seinem langjährigen Personal möchte er danken, betont Glatt.

Mitte vergangenen Jahres habe er gekündigt, sagt Glatt und erklärt, dass er darin die Möglichkeit sah, einige Vertragsdetails anzupassen. Eine Einigung sei angepeilt worden und habe sich zerschlagen. Doch dann verkündete Anfang Januar der TSV 1960 Herbertshofen, Verpächter der Zauberküche, auf der Homepage, „ab dem 1. September einen qualifizierten und engagierten Restaurantpächter für die Gaststätte in unserer Sportanlage“ zu suchen. Im Februar publizierte der Verein eine weitere Meldung. Unter dem Titel „Stellungnahme des TSV Vorstands zur aktuellen Pächtersuche“ heißt es: „Wir informieren darüber, dass unser langjähriger Pächter der Gaststätte an der Sportanlage in Herbertshofen (Ulrichstraße) seinen Pachtvertrag mit dem TSV gekündigt hat. Die Neuverpachtung ist öffentlich ausgeschrieben, wir sind auf der Suche nach einem Nachfolger und bereits in Gesprächen mit mehreren Interessenten. Die gesamte Vorstandschaft des TSV 1960 Herbertshofen ist sehr bemüht im Sinne des Vereins eine bestmögliche Lösung zu finden.“ Auf Nachfrage verwies Mandy Wenzel, die Vorsitzende des TSV, auf eben diese Stellungnahmen.

