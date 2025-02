Gelungener Faschingsauftakt beim Faschingshaufa Herbertshofen-Erlingen

Icon Vergrößern Das Männerbalett sorgte mit seinem Auftritt für große Lachsalven beim begeisterten Publikum. Foto: Peter Heider Icon Schließen Schließen Das Männerbalett sorgte mit seinem Auftritt für große Lachsalven beim begeisterten Publikum. Foto: Peter Heider

Mit einem großen Faschingsball eröffneten die Mitglieder des Faschingshaufa Herbertshofen-Erlingen die „fünfte Jahreszeit“, die Faschingssaison 2025. In der ausverkauften Turnhalle in Herbertshofen, konnte der Vorsitzende des Vereins, Bernhard Kraus, zahlreiche Besucher aus nah und fern und aus jeder Altersgruppe begrüßen. Bis zum Auftritt der Prinzengarde aus Mertingen und der Showtanzgruppe „Dance Explosions“ heizte die Partyband „SUN&MOON“ den Gästen ordentlich ein.

Der absolute Höhepunkt des Abends war der Auftritt des „Männerbaletts“ des Faschingshaufa, worauf sich die Akteure wochenlang mit einer professionellen Trainerin und mit großem Engagement vorbereiteten. Der Aufwand hat sich gelohnt, und neben vielen Zugabe-Rufen durften sich die Beteiligten über einen nicht enden wollenden Applaus freuen.

„Wir können unseren Faschingsball auf jeden Fall als einen vollen Erfolg in der Vereinschronik eintragen“, schmunzelte stolz und zufrieden Vorstand, Bernhard Kraus.

Am darauffolgenden Sonntag ging es dann mit dem Kinderfaschingsball weiter. Auch hier konnte Kraus neben vielen kleinen Mäskerle viele anwesende Eltern, sowie Omas und Opas begrüßen.

Beim Kinderfasching wurde kein Eintritt erhoben, sondern um eine Spende für den Verein „Dachskinder“ gebeten, die bei der Faschingswagenpagenpräsentation an die Dachskinder übergeben wird. Neben der musikalischen Unterhaltung durch DJ Marcy, traten auch die „Free Stars“ des SV Erlingen, die „DANCE Stars“ vom TSV Herbertshofen, sowie die Prinzengarde mit Prinzenpaar und Showtanzgruppe aus Neukirchen auf, was Alt und Jung mit einem kräftigem Applaus belohnten. Für die Kinderbetreuung mit Spiel und Spaß zeichneten sich Franziska Wiedemann, Nina Meyr, Anna Ruf, Steffi und Julia Lugger, sowie Tim Reiter verantwortlich, was von den Kin-dern sehr gut angenommen wurde.

Der Höhepunkt war am Schluss der Veranstaltung die Jagd auf den Dino (Tim Reiter). Zum Schluss bedankte sich Vorstand Kraus bei den zahlreichen Helfern, die an beiden Tagen unermüdlich mitwirkten, bei allen Gästen für das zahlreiche Kommen und versprach, dass beide Veranstaltungen 2026 eine Neuauflage erfahren werden.

