Gemeinderäte lehnen "Wohnklotz" mitten in Herbertshofen ab

Plus Das ehemalige Gasthaus Bachmann soll abgerissen werden. Doch was entsteht stattdessen im Herzen von Herbertshofen? Erste Hinweise gibt es.

Über 28 Meter lang, mehr als 12 Meter breit, 11,50 Meter hoch: Passt ein Haus mit solchen Ausmaßen und geplanten elf Wohneinheiten auf ein knapp 1000 Quadratmeter großes Grundstück in der Herbertshofer Ortsmitte? "Nein", sagte jetzt der Marktrat von Meitingen zu einer formlosen Bauvoranfrage, die zuvor schon der Bauausschuss abgelehnt hatte.