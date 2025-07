Grundschule Herbertshofen bewirbt sich erneut für die Auszeichnung als Umweltschule

Unter dem Motto „Zukunftsfähiger Umgang mit Wasser“ sammeln die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Herbertshofen regelmäßig Zigarettenstummel im Umfeld ihrer Schule ein. Die gesammelten Stummel werden in einer eigens dafür aufgebauten Zigarettensäule im Eingangsbereich der Schule sichtbar aufbewahrt. Sie dient nicht nur der Sammlung von Müll, sondern soll auch als deutliches Symbol für Umweltverschmutzung im Alltag dienen. Denn: Viele Menschen wissen gar nicht, dass ein einziger Zigarettenstummel bis zu 1000 Liter sauberes Trinkwasser mit gefährlichen Schadstoffen belasten kann. Unterstützt wurden die Schüler beim Bau der „Kippensäule“ vom Elternbeirat. Die Idee für dieses Projekt stammt vom Landesbund für Vogel- und Naturschutz.

Referate zum Thema Abfall und Grundwasser

Vor allem die 4. Klasse hat sich in diesem Schuljahr sehr intensiv mit dem Thema Abwasser auseinandergesetzt. Sie recherchierte eifrig, was oft im Abwasser landet, aber nicht hineingehört und welche schädlichen Auswirkungen dies auf das Grundwasser haben kann. Ihr Wissen gaben die Kinder in Form eines Referats an die anderen Schüler weiter. So wurden alle darüber informiert worden, für wieviel Ärger Öle, Fette, Lacke, Kosmetik- und Feuchttücher, Farben. Lacke, Wattestäbchen, Mikroplastikprodukte, Medikamente und Zigarettenstummel bei den Betreibern von Kläranlagen siorgen.

Ausstellung zum Wasserverbrauch

Die 3. Klasse sensibilisierte die Schulgemeinschaft für den Schutz des Wassers. Sie klärten über den virtuellen Wasserverbrauch und die globalen Auswirkungen auf. Im Rahmen eines spannenden Projekts gestalteten die Kinder eine Ausstellung, wo sie den weltweiten Wasserfußabdruck durch den Konsum von Jeans, T-Shirts, Schokolade, Avocados und Fleisch anschaulich machten. Die Ausstellung zeigt, wie der Konsum globale Wasserressourcen beeinflusst und regt zum Nachdenken über einen nachhaltigen Umgang mit Wasser an. Zudem werden praktische Alternativen vorgestellt, die helfen, Wasser bewusster zu nutzen.

Viele weitere Aktionen

Um den lokalen Schutz des Wassers weiter zu fördern, setzte die 3. Klasse das Projekt aus dem vergangenen Schuljahr fort und sammelte gemeinsam mit der 4. Klasse Müll am Lech. Die erste und zweite Klasse der Grundschule Herbertshofen führten in diesem Jahr das Projekt zur Steigerung der biologischen Artenvielfalt in der Schulumgebung fort. Waren es die letzten Jahre das Züchten von Schmetterlingen und der Schutz der Igel, so stand dieses Jahr die Förderung von Wildbienen im Mittelpunkt. Eine Wildbienenzucht ist dabei eine tolle Möglichkeit, Kindern die Bedeutung von Bienen für die Umwelt näherzubringen und gleichzeitig praktische Erfahrungen im Bereich Natur- und Umweltschutz zu ermöglichen. In einem Wildbienenblock mit vorgebohrten Löchern wurde eine Beobachtungsschublade eingebaut, mit deren Hilfe die Kinder die Entwicklung der Wildbiene von der Larve bis zur fertigen Biene beobachten konnten und weiterhin können. Die Jahre zuvor und auch in diesem Schuljahr wurde zudem die Pflanzenvielfalt auf dem Schulgelände gefördert. Es wurden insektenfreundliche Blumen gesät und gepflanzt.

