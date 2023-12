Innovation: Bayerischer Exportpreis geht an Firma aus Herbertshofen

Handwerksunternehmer Anton Fries ist für seine innovative Solar-Ölpresse ausgezeichnet worden. Seine Erfindung ist mitunter in Entwicklungsländern im Einsatz.

Seit über 20 Jahren stellt die Anton Fries Maschinenbau GmbH in Herbertshofen Ölpressen her und exportiert sie in 78 Länder. Der Fokus liegt auf der Produktion von kaltgepresstem naturbelassenem Speiseöl, das ohne chemische Zusatzstoffe, Extraktions- oder Lösungsmittel auskommt. Vor Kurzem ist das Unternehmen mit dem bayerischen Exportpreis ausgezeichnet worden. Anton Fries erhielt den Preis für seine innovative solarbetriebene Ölpresse "PV-Solar-Ölpresse S500", mit der CO2-neutral aus Erdnüssen, Sonnenblumenkernen oder Raps bis zu 20.000 Liter Öl pro Jahr gepresst werden kann. Nicht nur in Deutschland und Europa ist die Solar-Ölpresse im Einsatz, der Maschinenbau-Experte exportiert sie unter anderem nach Bali, Dubai oder in afrikanische Länder.

Die soziale Komponente wie auch die Nachhaltigkeit spielen für den ausgebildeten Dreher, Industriemeister und Betriebswirt des Handwerks eine große Rolle. „In Entwicklungsländern ist die Stromversorgung oft schwankend und fällt oft über längere Zeiträume komplett aus", weißt der 62-jährige Unternehmer. Der große Vorteil seiner Presse sei, dass durch den Solardirektantrieb mit Hilfe der Sonne unabhängig und direkt vor Ort produziert werden kann. "Wir brauchen keinen Strom, keine batteriebetriebenen Speicher oder dergleichen, wir stellen nur mit Hilfe der Sonnenenergie hochwertige Speiseöle dezentral her."

Meitinger Firma exportiert innovative Presse in Entwicklungsländer

Da auch das Vorantreiben digitaler Lösungen für die Maschinenbaufirma wichtig ist, kann die kompakte und wartungsarme Photovoltaik-Ölpresse noch mehr - sie ist Vorreiter bei innovativen Bezahlsystemen. Mittels Online-Bezahlfunktion kann die Nutzung per Handy freigeschaltet werden. Vor allem in Afrika sei dieses Bezahlsystem weit verbreitet. Das stärkt die lokale Wertschöpfung, die Wirtschaft vor Ort und schont dabei auch noch Ressourcen, so Firmeninhaber Anton Fries.

Der Präsident der Handwerkskammer für Schwaben Hans-Peter Rauch spricht von einem "Hidden Champion", einem "heimlichen Gewinner". Damit sind relativ unbekannte Unternehmen gemeint, die in ihrer Branche Marktführer sind. „Anton Fries ist einer der Hidden Champions, von denen wir in Schwaben viele haben. Und seine Solar-Ölpresse ist ein Musterbeispiel für ökologische Innovationen aus dem Handwerk“, sagte Rauch bei der Auszeichnung in München.

Der Exportpreis Bayern wurde in diesem Jahr zum 16. Mal vom Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie gemeinsam mit dem Bayerischen Industrie- und Handelskammertag, der Arbeitsgemeinschaft der bayerischen Handwerkskammern und in Zusammenarbeit mit Bayern International verliehen. Ausgezeichnet werden kleine und mittlere Unternehmen, die erfolgreich in Auslandsmärkten aktiv sind. Neben dem Bayerischen Exportpreis hat die Anton Fries Maschinenbau GmbH für ihre Pflanzenölpresse bereits mehrfach den Bayerischen Staatspreis erhalten, zuletzt 2022. (jkor)