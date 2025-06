Kinder aus dem Block 1 und 2 wecken Erinnerungen an ihre Schul- und Jugendzeit

Bei einem Besuch der Waldgaststätte Peterhof nahm alles seinen Anfang. Dort traf vor einigen Jahren Helga Pichler einen ehemaligen Mitbewohner aus dem „Block 1“, einem Wohnblock in der Herbertshof-ener Mendelstraße. Es entwickelte sich während des unverhofften Treffens ein Wiedersehensgespräch und dabei entstand die Idee zu einem Treffen der ehemaligen, damals noch im Kindesalter wohnenden Mädchen und Jungen der beiden Wohnblöcke. „Die Idee faszinierte mich, ließ mich nicht mehr los und somit kam mir die Idee, ein Treffen der damaligen Mädchen und Jungen zu veranlassen und dabei Erinnerungen an unsere Kindheit auszutauschen“, schildert Helga Pichler. In mühevoller Kleinarbeit überbrachte die Initiatorin des Treffens den damals 20 Kindern der Erstbewohner „in Form einer Einladung ihre Idee. „Die Begeisterung war enorm und die erneut zahlreichen Zusagen bestätigten mir, dass meine Idee großen Zuspruch bei den „Ehemaligen“ fand. Nun fand in Biberbach das dritte Treffen der ehemaligen Kinder statt. Im Biberbacher Gasthof „Huckerwirt“ am Kirchberg fand bei Kaffee und Kuchen vor wenigen Tagen ein erneutes Wiedersehen statt. Dazu gehörte auch eine Führung durch die Fuggerburg mit Schlosskapelle im Biberbacher Ortsteil Markt. Im Anschluss daran gab es bei einem gemütlichen Plausch in der Biberbacher Gaststätte erneut viel zu erzählen, dabei wurde bei Anekdoten aus der längst vergangenen Kindheit herzlich gelacht und so manche lustige Geschichte ins Gedächtnis zurückgerufen.

