Marin Schütze übernimmt beim TSV Herbertshofen

Die Aufstellung einer neuen Vorstandschaft stand im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung des TSV 1960 Herbertshofen. Im proppenvollen Vereinslokal am Sportgelände ließ die bisherige Vorsitzende Mandy Wenzel das letzte Jahr Revue passieren. Sie vermeldete einen stabilen Mitgliederbestand von 1090. Es wurden zahlreiche Sitzungen abgehalten und Arbeitsdienste am Sportgelände durchgeführt. Der TSV beteiligte sich an den örtlichen Veranstaltungen wie Maifeier, Meitinger Sommerfest und Weihnachtsmarkt. Ein großes Thema war auch der Pächterwechsel im Herbst 2024, der reibungslos über die Bühne ging. Geplant ist die Umrüstung der Flutlichtanlage, die mit Fördermitteln des BLSV realisiert werden soll, aber wohl erst Anfang 2026 stattfinden wird.

Die Spartenleiter Christoph Deisenhofer (Fußball), Petra Pohl-Zeche (Turnen), Michael Mair (Badminton), Roland Widmann (Tischtennis), Marco Nußbauer (Dart) und Nikolas Englisch (Karate) berichteten über Erfolge, Ergebnisse und gesellschaftliche Aktivitäten ihrer jeweiligen Abteilungen. Englisch gab außerdem einen Überblick über die Tätigkeiten des Vereins-Jugendrates. Armin Nagl gab stellvertretend einen Überblick zu den Finanzen des Vereins. Die getätigten Investitionen sowie die gestiegenen Kosten erforderten eine moderate Anpassung der Mitgliedsbeiträge.

Bürgermeister Michael Higl überbrachte die Grüße des Marktes Meitingen und dankte allen, die Verantwortung übernehmen für Kinder, Jugendliche und ältere Mitmenschen. Er betonte, dass der Markt Meitingen den TSV Herbertshofen auf vielfache Weise unterstütze, wie durch die kostenlose Benutzung der Sporthallen oder finanzielle Zuwendung durch einen festen Zuschussbetrag jährlich. „Gemeinsam zusammenrücken, gemeinsam machen, dafür steht dieser Verein und wenn viele Leute zusammenhalten dann kommt auch was dabei heraus!“.

Ergebnis der Wahlen

Gut vorbereitet waren die anstehenden Neuwahlen. Mandy Wenzel betonte, dass es ihr zum einen große Freude bereitete, das Amt auszuüben, zum anderen aber auch, dass einiges sehr belastend war. Nun sei es an der Zeit, den Staffelstab weiterzugeben. Als Kandidat für den Posten des Vorsitzenden wurde Marin Schütze vorgeschlagen, der von der Versammlung dann auch einstimmig gewählt wurde. Ebenso wurden die bisherigen Stellvertreter Jürgen Lang und Volker Geisler sowie Schriftführer Dirk Wendlandt in ihren Ämtern bestätigt. Das Amt des Kassierers wird künftig von Armin Nagl ausgeübt. Als Beisitzer fungieren Ernst Dittrich, Roland Niggl, Katharina Higl, Rebecca Forestieri, Fabio Pinto, Philip Hähnel und Harald Baumgartner.

Viele treue Mitglieder

Die anschließenden Ehrungen wurden vom Ehrenamtsbeauftragten Peter Asam und seiner Nachfolgerin in diesem Amt, Yvonne Beckert, mit Unterstützung von Rathaus-Chef Michael Higl vorgenommen. 25 Jahre dabei sind Georg Deisenhofer, Rolf Koralewski und Michael Mair. Für 40 Jahre ausgezeichnet wurden Maria Berger, Rainer Eberhardt, Evelyn Glas, Günther Haas, Achim Hietmann, Barbara Kempter, Jürgen Lang, Alexander Nussbauer, Beate Pangratz und Erhan Yalcin. Martin Stapf kann auf 50 Jahre zurückblicken.

