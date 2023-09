Mofafahrer achtet nicht auf Vorfahrt und stürzt bei Unfall

Nach einem Zusammenstoß in Herbertshofen muss ein 64-jähriger Mofafahrer ins Krankenhaus gebracht werden.

In Herbertshofen ist es am Sonntag, 24. September, zu einem Unfall an der Kreuzung Jahn- und Industriestraße gekommen. Zunächst bog ein 64-jähriger Mofafahrer von der Jahnstraße nach links in die Industriestraße ab. Dabei nahm er jedoch einer 60-jährigen Autofahrerin, die von links kam, die Vorfahrt. Beim Zusammenstoß beider Fahrzeuge stürzte der Mofafahrer zu Boden, wodurch er sich eine Knieverletzung zuzog. Der 64-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden liegt laut Polizei bei etwa 1000 Euro. (jah)

