Von der Blüte bis aufs Brot: Zu Besuch beim „Bienenvater“ in Herbertshofen

Die Temperatur war schweißtreibend und dennoch sind viele Gartenfreunde der Einladung des Obst- und Gartenbauvereins und des Vereins für Orts- und Landschaftspflege Herbertshofen zum Tag der offenen Gartentür gefolgt. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand das Thema „Von der Blüte bis aufs Brot – die zahlreichen Schritte zur Honiggewinnung“, über das „Bienenvater“ Herbert Rappel aus Mering ausführlich referierte.

Der Tag der offenen Gartentür wird über die Bezirks-, Kreis- und Ortsverbände des Landesverbands in Zusammenarbeit mit den Gartenbauzentren in Bayern und der Kreisfachberatung an den Landratsämtern organisiert. Alle sieben bayerischen Bezirksverbände nehmen jedes Jahr an dieser Aktion teil. Im Jahr 2000 wurde der Tag der offenen Gartentür erstmals bayernweit veranstaltet. Aufgrund einer Initiative des Landesverbands findet er seit 2004 über die bayerischen Landesgrenzen hinaus Verbreitung.

Ein faszinierender Prozess

Die Honigherstellung ist ein faszinierender Prozess, der von Honigbienen ausgeführt wird und der aus Nektar oder Honigtau wertvollen Honig entstehen lässt. Bienen sammeln diese zuckerhaltigen Flüssigkeiten und transportieren sie zurück in den Bienenstock. Dort wird der Nektar oder Honigtau von den Stockbienen weiterverarbeitet und in den Waben gelagert, bis er reif ist. Sobald der Honig die richtige Konsistenz erreicht hat, wird er mit einem Wachsdeckel verschlossen, um ihn zu konservieren.

Die Ernte des Honigs durch den Imker beinhaltet das Entfernen der Waben aus dem Stock, das Entfernen der Wachsdeckel und das Schleudern des Honigs aus den Waben. (Peter Heider)

