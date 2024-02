Vorfahrt missachtet: Sachschaden nach Unfall bei Herbertshofen

Als eine Autofahrerin am Donnerstag zwischen Herbertshofen und Meitingen abbiegen möchte, kommt es zu einem Unfall.

Zu einem Unfall beim Abbiegen ist es am Donnerstag gegen 14.30 Uhr zwischen Herbertshofen und Meitingen gekommen. Wie die Polizei berichtet, wollte eine 48-Jährige mit ihrem Auto von der Ulrichstraße nach links in die Kreisstraße A29 einbiegen. Dabei übersah sie offenbar den Wagen eines 36-Jährigen, der in Richtung Meitingen unterwegs war. Beim Zusammenstoß der Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von rund 8500 Euro, berichtet die Polizei. Verletzt wurde niemand. (kinp)