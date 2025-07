Das neue Ehrenmal in Herbertshofen ist nun feierlich eingeweiht

Im Rahmen des Lindenfests ist das neue Ehrenmal in Herbertshofen eingeweiht worden. Zusammen mit der Erinnerung an 140 Jahre Soldatenkameradschaft Herbertshofen-Erlingen und den 800. Geburtstag der Dorfgemeinschaft Herbertshofen war es der dritte Feiergrund, der das aktuelle Fest zu etwas Besonderem machte.

Die Ehrenmalweihe wurde mit einer von Pfarrer Gerhard Krammer und Diakon Bernhard Berchtenbreiter gehaltenen Abendmesse in der St. Clemenskirche eröffnet. Krammer erinnerte dabei an die beiden Apostel Petrus und Paulus. Deren Geschichte zeige, wie viele Kriege, Streitigkeiten und Trennungen es gibt. Das neue Ehrenmal solle an diese sinnlosen Auseinandersetzungen erinnern. „Das Mahnmal soll daran erinnern, dass Menschen ihr Leben lassen mussten, um sich für den Frieden und die Würde des anderen einzusetzen.“ Bürgermeister Michael Higl führte aus: „Da Kriege im Geist der Menschen entstehen, muss auch der Frieden im Geist der Menschen verankert werden.“

Der Vorsitzende der Dorfgemeinschaft und der Soldatenkameradschaft Herbertshofen-Erlingen, Anton Kraus, richtete an die Besucher der Feierstunde die Worte: „Die Gräber der Gefallenen müssen eine Mahnung für alle Zeiten sein und erhalten werden. Wir verehren keine Helden, wir gedenken der Toten und versuchen dabei, den Frieden anzumahnen.“ BVK-Präsident Otmar Krumpholz aus Thierhaupten erklärte, für den Frieden einzutreten sei eine der wichtigsten Aufgaben in den Vereinen. Unter dem Applaus der Gäste sagte er, aktuelle Kriege und Krisenherde zeigten auf, welch hohes Gut der Frieden darstellt. „Es ist nicht selbstverständlich, in unserem Land seit 80 Jahren in Frieden leben zu dürfen.“

Norbert Zagel entwirft das neue Denkmal

Das Ehrenmal am Vorplatz der St. Clemenskirche erinnert an die Verstorbenen und Gefallenen der beiden Weltkriege. Es wurde vom Achsheimer Künstler Norbert Zagel entworfen. Das neue Kunstwerk ersetzt das 1958 errichtete Denkmal, das jahrzehntelang an die Opfer von Krieg, Vertreibung und Unrechtherrschaft erinnert hatte, ehe es aufgrund von Wetterschäden einsturzgefährdet war und deshalb abgerissen wurde.

Zagel entdeckte auch das Gedicht Begegnung von Ute Zydek, das nun auf einem Teil der Skulptur aufgebracht ist und die zentrale Botschaft des Mahnmals ausgedrückt. Der Meitinger Rathauschef sagte weiter: „Brücken bauen, aufeinander zugehen bedeutet auch, die Werte der Nachkriegszeit lebendig zu halten. Menschenwürde und Freiheitsrechte sind Werte, die unser Grundgesetz als Leitlinie unseres Zusammenlebens prägen.“

Die Kosten des Projekts wurden zur Hälfte aus Spendengeldern gedeckt. Die anderen 50 Prozent trägt der Markt Meitingen. (Peter Heider)

