Herbertshofen

Zum Start der Mostsaison schon tausende Kilo Obst verarbeitet

Plus Anlieferer bringen Äpfel und Birnen nach Herbertshofen. Obst- und Gartenbauverein erwartet ein durchschnittliches Jahr.

Von Peter Heider

Die Most- und Saftpresssaison 2023 wurde beim Obst- und Gartenbauverein Herbertshofen bereits in diesen Tagen eingeläutet. Bis Ende Oktober können dort verschiedene Obstarten zu Saft verarbeitet werden. Momentan überwiegen Äpfel und Birnen. „Wir können heuer trotz der Wetterkapriolen mit Hitze und Trockenheit sowie vereinzelten starken Regenfällen auf ein normales Obstjahr zurückblicken und sind optimistisch, auch mit Beginn der Herbstzeit einen größeren Ernteertrag wie in den vergangenen Jahren verzeichnen zu können", so der Vereinsvorsitzende Günter Wünsch. Er hofft deshalb auf den üblichen Zulauf.

„Heute wurde ein erfolgreicher Anfang gemacht“, so Wünsch nach dem ersten Öffnungstag am Samstag. „Denn die ersten Obstanlieferer brachten zum Start der mehrwöchigen Aktion schon etwa zwischen 3000 und 4000 Kilogramm Äpfel und Birnen ins Vereinsheim zur Saftproduktion." Während der Anfangsphase der Saison betätigen sich neben Vereinsangehörigen auch zahlreiche ehrenamtliche Helfer und Helferinnen in Schichten an den Gerätschaften im Vereinsheim, um frischen Apfelsaft oder Most zu erzeugen. Ein „Gartler“ beaufsichtigt dabei den Ablauf an der Saftpresse, weitere Helferinnen und Helfer betätigen sich mit dem Abfüllen des Saftes in umweltfreundliche Verpackungen oder sind mit der Beseitigung der gepressten Obstrückstände beschäftigt.

