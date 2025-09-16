Herbstmarkt und Museumsfest im Maskenmuseum

In Diedorf ist es wieder Zeit für den Herbstmarkt am Sonntag, 21. September. Dazu kommen nicht nur eine Reihe von Fieranten in die Lindenstraße, die von 10 bis 18 Uhr ihre Waren anbieten. Im Rahmenprogramm stellen die Autohäuser Mayrhörmann und Weiß im Autosalon vor der Schmuttertalhalle die neuesten Modelle vor. Flohmarktliebhaber werden ebenfalls auf ihre Kosten kommen. Sie haben die Wahl zwischen dem Flohmarkt für Kindersachen der Kita Villa Kunterbunt, der von 14 bis 17 Uhr in der Aula der Grund- und Mittelschule stattfindet oder dem Bücherflohmarkt der Gemeindebücherei. Einen Blick hinter die Kulissen erlaubt die Freiwillige Feuerwehr Diedorf an ihrem Tag der offenen Tür. Die Diedorfer Vereine versorgen die hungrigen Besucherinnen und Besucher kulinarisch rund um die Marktstände. Für Kinder gibt es eine Kindereisenbahn beim Germanenzelt und ein Kinderkarussell mitten im Markt in der Lindenstraße. Geöffnet hat auch das DieZ, das Diedorfer Zentrum für Begegnung in der Bahnhofstraße.

Neue Geschichten für Kinder beim Museumsfest im Maskenmuseum

Nur 50 Meter weiter veranstalten das Haus der Kulturen und das Maskenmuseum Diedorf in der Lindenstraße 1 an diesem Tag ein Museumsfest mit abwechslungsreichem Programm. Im Künstlerhof spinnen die Frauen vom Tautropfeninstitut und „Weibermuseum“ während der Vorführungen neue Geschichten und Kinder können zuhören. Das brasilianische Lambe-Lambe-Theater von Susanne Hallerbach spielt geheimnisvoll und nur immer für einen Zuschauer sichtbar auf der Einpersonen-Pappkarton-Bühne Geschichten von lustigen Schulerlebnissen. Weitere Aktionen ermöglichen, selbst aktiv zu werden.

Ausstellung rund um das Motiv „Pferd und Reiter“

Musik gibt es beim Museumsfest mit Indie-Rock von „El Grillo“ sowie von der Rainer-Huber-Band aus Steppach. Außerdem gibt es neue Ausstellungen zu sehen, so in den Räumen der Galerie Künstlerhof und in der Alten Dorfschmiede Einblicke in das Zusammenwirken des Künstlerpaares Edda und Anton (Felix) Müller, bei denen sich ganz unterschiedliche Gestaltungsrichtungen entwickelt haben, die sich aber ohne den gemeinsamen Gedankenaustausch und die gegenseitige Stütze wohl nur schwer allein zu solcher malerischen Perfektion und Reife entwickelt hätten. Eine weitere neue Ausstellung zeigt das bildhauerische Motiv „Pferd und Reiter“ in teilweise lebensgroßen Objekten, die das Ehepaar Stöhr aus fernen Kulturen zusammengetragen hat.

Auch auf dem Herbstmarkt soll das Museumsfest unübersehbar sein: Im Kostüm eines fünf Meter großen Feuerdrachens soll auf das Fest aufmerksam gemacht werden. Ältere Kinder dürfen anschließend das zwölf Kilogramm schwere Kostüm selbst einmal ausprobieren. (AZ)