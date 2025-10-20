Icon Menü
Herbstwanderung führt die Freunde des Zusamtals in den Weisinger Forst

Altenmünster

Flurnamen erinnern die Freunde des Zusamtals an das einstige Kloster Fultenbach

Die Wanderer lernen im Weisinger Forst die artenreiche Vielfalt und die Klostergeschichte kennen.
    Revierleiter Dieter Erhard erläuterte den annähernd 20 Wanderfreunden, wie positiv sich der Umbau der Fichtenbestände zu einem naturnahen Mischwald auf die Ökobilanz ausgewirkt hat. Foto: Anni Hartmann

    Ihre Herbstwanderung hat an die 20 Freunde des Zusamtals in den Weisinger Forst im Raum Altenmünster geführt. Dort erläuterte Revierleiter Dieter Erhard: „Über die vergangenen 30 Jahre sind wir bestrebt, die Fichtenmonokulturen in strukturreiche Laub- und Mischwälder umzubauen.“ Während des zweistündigen Ausflugs zeigte er den Wanderfreunden typische Waldbilder des naturnahen Forsts.

    An einschlägigen Stellen des Rundwanderwegs wies der Forstfachmann immer wieder auf das ehemalige Kloster Fultenbach als einstigen Grundherrn hin, an den noch heute viele Flurnamen erinnern.

    Weiter Blick von der Dreijaucherthütte

    Dass der neu aufgestellte Wald auch zahlreiche Orte der Erholung und Einkehr dem naturverbundenen Menschen bietet, erfuhr die Gruppe aus dem westlichen Landkreis Augsburg bei einer stärkenden Rast an der Dreijaucherthütte mit weitem Blick über die Dörfer des mittleren Zusamtals von Hegnenbach bis Zusmarshausen. (AZ)

