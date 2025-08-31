Herd angelassen: Feuerwehr rückt zu Zimmerbrand in Gersthofen aus

Wegen eines Zimmerbrands musste die Gersthofer Feuerwehr am Samstagmittag gegen 13 Uhr in die Griesstraße ausrücken. Ein 45-Jähriger hatte beim Kochen offenbar seinen Herd aus den Augen gelassen - und ein Feuer brach aus. Die Speisen brannten an und verursachten schließlich einen Brand an der Küchenzeile, berichtet die Polizei.

Feuerwehr kann den Brand schnell löschen

Wie die Gersthofer Wehr mitteilt, war ein Ceranfeld in Brand geraten, das von den Einsatzkräften mit einem Kleinlöschgerät gelöscht werden konnte. Danach wurden Belüftungsmaßnahmen durchgeführt. Die Gersthofer Wehr war neben der Polizei und dem Rettungsdienst mit etwa 25 Mann vor Ort.

Verletzt wurde bei dem Brand zum Glück niemand. Foto: Feuerwehr Gersthofen

Verletzt wurde bei dem Brand niemand, berichtet die Polizei. Den Sachschaden schätzt sie auf etwa 5000 Euro. (kinp)