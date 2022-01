Heretsried

vor 37 Min.

Braucht Heretsried ein Parkverbot oder eine 30er-Zone?

30er-Zone oder Parkverbot? Noch ist nichts entschieden in der Flurstraße in Heretsried.

Plus Anwohner der Flurstraße in Heretsried fordern ein Tempolimit. Die Gemeinde zieht ein Parkverbot in Erwägung. Das wiederum gefällt den Nachbarn nicht.

Von Simone Kuchenbaur und Katja Röderer

Braucht die Flurstraße in Heretsried ein Parkverbot oder eine 30er-Zone? Oder beides nicht? Das Thema hat Anwohner und Gemeinderäte in den vergangenen Wochen beschäftigt. Wie berichtet, parken in der Flurstraße regelmäßig Autos, die es dem Durchgangsverkehr mitunter erschweren, an ihnen vorbeizukommen. Bürgermeister Heinrich Jäckle zählte unter anderem Müllabfuhr, Schneeräumer und hin und wieder auch Landwirte auf, die die Straße neben den Anwohnern noch nutzen würden. Sollte sich an der Situation nichts ändern, stellte die Gemeinde ein Parkverbot in der Flurstraße in Aussicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

