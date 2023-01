Heretsried

vor 47 Min.

Das sind die ersten Anlaufstellen bei einem Blackout in Heretsried

Plus Heretsried hat Pläne für einen längeren Stromausfall ausgearbeitet. Was jetzt noch geklärt werden muss.

Von Simone Kuchenbaur

Auch mit einem größeren Blackout - also einem plötzlichen, überregionalen und länger andauernden Stromausfall - in der Kommune hatten sich die Verantwortlichen befasst. Der sogenannte Leuchtturm in Lauterbrunn wird das neue Bürgerhaus sein. Ein Test zeigte, dass es möglich ist, mit dem Notstromaggregat der Feuerwehr das Bürgerhaus im Kellergeschoss mit Strom zu versorgen, sodass die Heizung funktioniert. Die Kugelberggruppe habe zugesichert, über Notstromaggregate zu verfügen, sodass auch die Wasserversorgung gewährleistet sei, berichtete Bürgermeister Heinrich Jäckle. Der Kindergarten in Lauterbrunn ist bei einem solchen Szenario geschlossen.

