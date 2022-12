Heretsried

Das Wasser in Heretsried wird teurer

Die Gebühren für das Wasser in Herestried werden zum Januar angehoben.

Die Wasserversorgung muss kostendeckend arbeiten. An einer Preiserhöhung führt für den Gemeinderat in Heretsried daher kein Weg vorbei. Was sich nun ändert.

Alle vier Jahre müssen die Gebühren für die Wasserversorgung neu kalkuliert werden. Nachdem diese kommunale Einrichtung kostendeckend arbeiten muss, sieht sich die Gemeinde dazu gezwungen, die Preise zu erhöhen. Vor vier Jahren wurde der Preis für den Ortsteil Heretsried von 1,60 Euro pro Kubikmeter auf 1,20 Euro gesenkt. Nun beschloss der Gemeinderat, dass der Preis wieder angehoben werden muss. Das kostet das Wasser in Heretsried ab Januar Er beträgt ab Januar wieder 1,60 Euro pro Kubikmeter. Bürgermeister Heinrich Jäckle betonte, dass aber selbst dieser Preis im Vergleich zu anderen Kommunen noch niedrig sei. Im Ortsteil Lauterbrunn, der durch die Kugelberggruppe versorgt wird, koste der Kubikmeter nach der Erhöhung beispielsweise 1,97 Euro. (hes)

