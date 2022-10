Heretsried

vor 47 Min.

Die Heretsrieder Stromkosten verdreifachen sich

Plus Der Bürgermeister reagiert geschockt auf die Strom-Preisentwicklung. Offenbar kann die Gemeinde den Vertrag nicht kündigen.

Von Simone Kuchenbaur Artikel anhören Shape

Wie auch in den Vorjahren hat sich die Gemeinde Heretsried an der Bündelausschreibung des Bayerischen Gemeindetags für die Stromversorgung beteiligt. Bisher konnten dabei immer gute Verträge für die teilnehmenden Kommunen abgeschlossen werden. Vom jetzigen Ergebnis zeigte sich Bürgermeister Heinrich Jäckle in der Gemeinderatssitzung jedoch schockiert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen