Ein ganz besonderes Jubiläum bei der Feuerwehr

Am Sonntag, 16. März, feierte die freiwillige Feuerwehr Heretsried 50 Jahre aktiven Dienst ihres Tragkraftspritzenfahrzeugs. Nach der erneuten Weihe durch Pater Phillip erzählte Kommandant Maximilian Olk von der Geschichte des mittlerweile wohl ältesten, noch im Dienst befindlichen, Fahrzeugs im Landkreis Augsburg. Er erzählte von dem Fortschritt, den es vor 50 Jahren in den Ort brachte, und half, dieses Ereignis geschichtlich einzuordnen, indem er an das Ende des Vietnamkrieges im selben Jahr erinnerte.

Von den Erlebnissen der Kameradinnen und Kameraden, die diese im Laufe der Zeit damit hatten, gab er einige lustige Anekdoten und Schilderungen von spektakulären Großeinsätzen wieder. Das reichte bis zu den Tagen vor dem Festakt, an denen er selbst von der Polizei auf dem Weg in die Waschanlage angehalten worden war, weil sich die Beamten selbst dieses Gefährt einmal aus der Nähe anschauen wollten und nicht glauben konnten, dass es im Einsatzfall noch ausrückt. Zum Abschluss seiner Ansprache konnte er jedoch berichten, dass man mittlerweile mit der Planung des Nachfolgers begonnen hat und hoffe, diesen in den nächsten Jahren in Dienst stellen zu können.

Im Anschluss sprach Bürgermeister Heinrich Jäckle, dessen Vater seinerzeit das Fahrzeug vom Aufbauhersteller abgeholt hatte, zur versammelten Festgemeinde. Er dankte der Feuerwehr für die gründliche Pflege, ohne die das Fahrzeug heute sicher nicht mehr hier stünde, und sprach von wahrlich gelebter Nachhaltigkeit. Auch er bestätigte, dass die Planungen zur Ersatzbeschaffung des Fahrzeugs laufen und die Gemeinde hinter der Beschaffung stehe. Nach den Reden feierte die Feuerwehr gemeinsam mit den Gästen bei einem Weißwurstfrühstück den etwas außergewöhnlichen Geburtstag.