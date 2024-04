Wildkräuterwanderung zu Löwenzahn, Giersch und Co.

Die Volkshochschule Emersacker-Heretsried will Menschen aus dem Landkreis die einheimischen Wildkräuter näherbringen.

Als Abhilfe für die Frühjahrsmüdigkeit bietet die Vhs Emersacker-Heretsried eine Wildkräuterwanderung an. Diese soll am Mittwoch, 24. April, von 17 bis 20 Uhr stattfinden. Dabei lernt man man die wichtigsten Frühjahreskräuter kennen und außerdem wie man sie bestimmt, sammelt und damit kocht. Anschließend gibt es eine Verkostung der besuchten Pflanzen.

Mitzubringen sind festes Schuhwerk, wetterfeste Kleidung, Schreibzeug, zwei kleine Teller, Gabel, Messer, Dessertlöffel, Trinkbecher, Schnapsglas, Besteck und Papiertüten oder Korb zum Sammeln. Der Treffpunkt wird örtlich bekannt gegeben. Der Preis hängt von der Teilnehmerzahl ab, so kostet es bis sechs Teilnehmer 21,40 Euro, ab sieben sind es 19,90 Euro. Eine Anmeldung ist telefonisch unter 08293/95 18 202 oder per E-Mail an die emersacker-heretsried@vhs-augsburger-land.de möglich. (AZ)