Heretsried

vor 3 Min.

Gute Nachrichten von der Dorferneuerung in Heretsried

Plus Es wird nicht teurer als gedacht. Die Kosten für Dorferneuerung und Bürgerhaus bleiben im Rahmen. Die neuen Räume für die Kindergartenkinder von St. Vitus sind fast fertig.

Von Simone Kuchenbaur

Häuslebauer wissen es längst. Bauen wird am Ende meistens teurer als ursprünglich berechnet. Umso erfreulicher waren die Nachrichten, die Bürgermeister Heinrich Jäckle jetzt in der Gemeinderatssitzung in Heretsried verkündete. Dabei ging es um die Dorferneuerung in den Ortsteilen Lauterbrunn und Heretsried, bei denen die Gemeinde einen Teil der Kosten selbst trägt.

