Heretsried ärgert sich mit der Parkmoral von Anwohnern herum

Plus Die Gemeinde Heretsried erwägt nun in einer Straße ein absolutes Halteverbot. Außerdem könnte der Ort eine mobile Corona-Schnellteststation bekommen.

Von Simone Kuchenbaur

In der Weihnachtssitzung im Gemeinderat Heretsried ging es noch einmal um ein absolutes Halteverbot in der Flurstraße in Heretsried. Aktuell hat das Schneeräumfahrzeug die Straße zu befahren, wenn Fahrzeuge in der engen Straße am Fahrbahnrand parken. "Die Anwohner sind unvernünftig", resümierte Bürgermeister Heinrich Jäckle. Die Polizei habe die Situation vor Ort in Augenschein genommen und das Okay für ein absolutes Halteverbot gegeben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

