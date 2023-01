Heretsried sucht den richtigen Platz für Windräder

Plus Jetzt muss es schnell gehen. Noch bis Ende Januar hat die Gemeinde Zeit, Flächen für Windräder auszuweisen.

Windkraft war das vorherrschende Thema in der Gemeinderatssitzung in Heretsried. Teresa Schreiber und Alina Poll vom Bauamt der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Welden informierten die Räte zunächst über das sogenannte Wind-an-Land-Gesetz, die aktuelle und die neue Rechtslage. Die Kommunen sind aufgefordert, sich Gedanken zu machen, wo Windenergieanlagen gebaut werden können. Aktuell hat die Gemeinde Heretsried keine Flächen, die für Windenergie ausgewiesen sind.