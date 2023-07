Heretsrieder Pläne für die Windkraft werden konkreter

Plus Warum die Gemeinde Heretsried mehr als 1000 Meter Abstand zwischen Windrad und Wohnbebauung einplant und wo Temposündern in Kürze Messgeräte drohen.

Der Gemeinderat Heretsried arbeitet weiter an den Plänen für die Aufstellung von Windkraftanlagen. Das Gremium stimmte einer weiteren Änderung des Flächennutzungsplans zu, um eine Konzentrationsfläche für Windkraft auszuweisen. Es soll sich um eine sogenannte Rotor-Out-Planung handeln. Das heißt, dass die Rotoren nicht innerhalb der vorgegeben Fläche liegen müssen. In den Heretsrieder Planungen haben die Masten der Windkraftanlagen deshalb statt der erforderlichen 1000 Meter Entfernung von der Wohnbebauung nun auch einen Abstand von 1100 Metern, um der Rotor-Out-Planung Rechnung zu tragen.

Eine Stellungnahme der Kommune zu ihren Windkraft-Plänen wird die Gemeinde Gablingen erhalten. Gablingens vorgesehene Fläche grenzt an den Heretsrieder Eglesee – ein Gebiet, dass die Gemeinde Heretsried wegen der landschaftlichen Besonderheit und des Artenvorkommens bei den eigenen Überlegungen zur Windkraft ausgeschlossen hatte. Die Gemeinde Heretsried schlägt vor, dass auch Gablingen die Nähe des Eglesees bei ihren Planungen berücksichtigt.