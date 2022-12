Heretsried

vor 17 Min.

"Krippenbauer ist man das ganze Jahr" – Altbürgermeister findet Erfüllung

Plus 24 Jahre lang war Helmut Schuster Rathauschef. Heute widmet er sich seiner großen Leidenschaft: dem Bauen und Schnitzen von Krippen. Hunderte hat er schon geschaffen.

Von Josefine Wunderwald Artikel anhören Shape

In Helmut Schusters Werkstatt in Heretsried läuft besinnliche Musik. Die Wände hängen voll mit Werkzeugen. Darunter stehen eine beleuchtete Krippe, viele kleine Figuren und Krippenteile, Schafe und geschnitzte Sterne. Auf einer großen Werkbank steht Schusters aktuellstes Projekt: Er schnitzt an einem Baum für eine kleine Krippe. "Das wird eine der Krippen für die Altersheime", sagt Schuster. Früher war er Bürgermeister der Gemeinde, vor 14 Jahren ist er in den Ruhestand getreten. Seitdem kann der Altbürgermeister seiner großen Leidenschaft nachgehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen