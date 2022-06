Ausgezeichnete Kinderfeuerwehr in Lauterbrunn

Die Kinderfeuerwehr aus Lauterbrunn wird als erste im Landkreis mit dem "Flämmchen" ausgezeichnet. Bei einer Prüfung müssen alle ihr Können unter Beweis stellen.

Ein bisschen Aufregung war allen Beteiligten deutlich anzusehen. Doch bei der Prüfung zum "Flämmchen 1" haben die Jungen und Mädchen, aufgeteilt in drei Altersgruppen, der Kinderfeuerwehr bewiesen, wie gut sie schon über ihre Arbeit Bescheid wissen. Die Eltern und Großeltern, sogar Bürgermeister Heinrich Jäckle drückten den jungen Feuerwehrleuten die Daumen. Und das Maskottchen Vitus war schließlich auch dabei.

Prüfung für die Kinderfeuerwehr in Lauterbrunn: Ein Brand an der Bushaltestelle

Klein und blau ist das Abzeichen für die erste große Leistungsprüfung der Feuerwehrleute: das "Flämmchen". Dafür haben die Kinder zusammen mit ihren Betreuern um die Leiterin Michaela Wieland in den vergangenen Wochen gebüffelt. Nun mussten sie ihr Können unter Beweis stellen. Wie lautet die Notruf-Nummer? Welche fünf W-Fragen muss ich als Anrufer beantworten? Wo befindet sich der Schaumlöscher? Wie mache ich einen Knoten? Woraus besteht die Feuerwehrbekleidung?

Waren die Fragen eigentlich schwierig? "Nicht, wenn man gescheit lernt", sagte Leo. Und dann ertönte der Alarm. Ein Brand an der Bushaltestelle wurde gemeldet. Die Straße musste gesperrt und eine Rettungsgasse gebildet werden. Die Einsatzkräfte sind schnell vor Ort. Die Kinder wissen bereits, wie sie mit Schlauch und Pumpe umgehen müssen. Beim Zielspritzen mit einer Handpumpe hieß es endlich "Wasser marsch".

Nach einer Stunde Anstrengung hatten es alle geschafft und wurden vom Kreisjugendbeauftragten Tom Mair mit dem begehrten "Flämmchen 1" ausgezeichnet. Daneben gab es noch eine Urkunde. Mair lobte die Arbeit, die Michaela Wieland mit ihren Betreuern leistet mit dem Ziel, den wichtigen Nachwuchs auch in Zukunft auszubilden, der später in die Jugendfeuerwehr und dann auch in die Einsatzabteilung wechseln soll.

Aktuell zählt die Kinderfeuerwehr in Lauterbrunn 14 Kinder. "Sie alle wollen sich schon auf das zweite Flämmchen vorbereiten. Aber ich brauche jetzt dringend einmal eine Pause", sagt die Leiterin, denn es liegen einige schlaflose Nächte hinter ihr. Stolz ist sie auch darauf, dass die Kinderfeuerwehr Lauterbrunn die erste im Landkreis Augsburg ist, die mit dem "Flämmchen" ausgezeichnet wurde.