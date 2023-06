Heretsried-Lauterbrunn

07:15 Uhr

Biergarten und Spielplatz – Lauterbrunn hat eine neue Ortsmitte

Plus Viel Platz für die Vereine, ein neuer Gastraum: Mit einem großen Fest wird die neue Mitte in Lauterbrunn gefeiert. So verändert sich der Ort durch das Millionenprojekt.

Fast kann man sich schon nicht mehr vorstellen, wie die Ortsmitte in Lauterbrunn noch vor etwa drei Jahren aussah. Jetzt fand die große Feier zur Einweihung des neuen Bürgerhauses und des Dorfplatzes sowie die Neugestaltung des Kirchplatzes statt – ein Meilenstein für die Gemeinde Heretsried.

Einweihung des Bürgerhauses und des Dorfplatzes

Umgesetzt wurden die Maßnahmen im Rahmen der Dorferneuerung, die vom Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben (ALE) begleitet und finanziell gefördert wurde. Dabei ist die Kommune eine Besonderheit, denn nicht nur Lauterbrunn hat nun ein schmuckes Dorfzentrum, sondern auch die Ortsmitte in Heretsried wurde mit einem Bürgerhaus und neuem Dorfplatz aufgewertet.

