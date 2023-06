Heretsried-Lauterbrunn

Einbruch in die Jugendhütte in Lauterbrunn

In die Jugendhütte in Lauterbrunn wurde eingebrochen.

In der Nacht auf Samstag wurde in die Jugendhütte in Lauterbrunn eingebrochen.

Wie die Polizei mitteilt, hebelte in der Nacht auf Samstag zwischen 1 Uhr und Samstagabend 19.20 ein unbekannter Täter ein Fenster auf und stahl aus einer Geldkasette etwa 100 Euro Bargeld. Der entstandene Sachschaden durch den Einbruch beläuft sich auf ca. 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291 / 18900. (AZ) Lesen Sie dazu auch Heretsried-Lauterbrunn Plus Biergarten und Spielplatz – Lauterbrunn hat eine neue Ortsmitte

