Postkarte für zehn Milliarden Mark nach Heretsried verschickt

Plus Zwei Briefmarken für zehn Milliarden Mark kleben auf der Postkarte, die Anna Engelhardt aus Heretsried 1923 erhielt. Wer die Karte geschrieben hat, bleibt rätselhaft.

Anna Engelhardt ist 23, als sie eine Postkarte aus Dillingen erhält. Es sind freundliche Grüße von einem, der sich hinter seinen Initialen versteckt. Zwei Briefmarken klebt der Unbekannte noch auf die Postkarte, bevor er sie nach Heretsried abschickt. Sie haben damals einen Wert von zehn Milliarden Mark. Genau 100 Jahre später verliert das Geld erneut an Wert. Inflationsraten von fast neun Prozent erschweren vielen heute wieder den Alltag. Trotzdem: Kein Vergleich zur Hyperinflation von 1923. Sebastian Bernhard hat einen Beweis gefunden.