Zum Tod von Hermann Manhart

Mit 79 Jahren ist der Hermann Manhart gestorben. Der gelernte Maschinenschlosser war bei Siemens Plania (heute SGL Carbon) in Meitingen tätig. In seiner Freizeit spielte er begeistert Fußball und trainierte verschiedene Mannschaften; darunter sieben Jahre beim SV Erlingen. Zudem war er Mitglied im Meitinger Fischerverein. Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung ist am Freitag, 19. September, um 14 Uhr auf dem Meitinger Friedhof. (peh)

Siemens AG Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

SGL Carbon Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Meitingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis