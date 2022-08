Radfahrer stürzt bei Herpfenried aus Ärger über eine andere Radlerin

Ein 51-Jähriger und eine 63-Jährige geraten auf dem Radweg zwischen Zusmarshausen und Herpfenried so heftig in Streit, dass der Mann stürzt und die Polizei anrücken muss.

So heftig in Streit geraten sind eine Mann und eine Frau am Sonntag auf dem Radweg zwischen Zusmarshausen und Herpfenried, dass es nicht nur zu einem Sturz kam, sondern auch zu guter Letzt die Polizei anrücken musste. Grund für die Auseinandersetzung war, dass die Fahrradfahrerin und der Fahrradfahrer sich nicht ganz einig über die Radwegbenutzung waren.

Ins Rollen kam der Streit, als der 51-jährige Mann die 63-Jährige gegen 12.45 Uhr auf dem Radweg in Richtung Herpfenried überholen wollte. Da die Frau ziemlich weit in der Mitte fuhr, klingelte der Mann einmal kurz, um ihr zu signalisieren, dass er vorbeifahren möchte. Die Frau ignorierte laut Polizei jedoch das Läuten. Daraufhin fuhr der 51-jährige rechts an der Frau vorbei und sagte ihr, dass sie doch bitte auf der rechten Seite fahren solle.

63-Jährige radelt an dem Gestürzten vorbei und beschimpft ihn

Diese Kritik aber erzürnte die 63-Jährige so sehr, dass sie den Mann, der zunächst weitergefahren war, beleidigte und beschimpfte. Der 51-Jährige radelte zwar dennoch eines kurzes Stück weiter, wollte dann aber doch anhalten, um mit der Frau zu reden. Dabei verbremste er sich allerdings und stürzte. Die Frau fuhr daraufhin wieder an dem Mann vorbei, betitelte ihn mit unflätigen Schimpfwörtern und zog von dannen. Dies wurde dem Gestürzten dann nach Auskunft der Polizei doch zu bunt und er verständigte die Polizei.

Eine Streife der Polizei aus Zusmarshausen konnte die "flüchtige" Radfahrerin dann bei Horgau stellen. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen Beleidigung. Einen weiteren Fahrradunfall gab es ebenfalls am Sonntag, allerdings aus einem andern Grund.

Eine 70-jährige Pedelec-Fahrerin war gegen 16.20 Uhr auf dem Radweg bei der Elmischwangmühle unterwegs und ohne Fremdbeteiligung gestürzt. Dabei zog sich die Seniorin mehrere Schürfwunden zu und musste mit dem Rettungsdienst in die Universitätsklink eingeliefert werden. Nach Aussage des Rettungsdienstes hatte die 70-Jährige offenbar nicht genug getrunken, so dass es zu einer Dehydration gekommen war.