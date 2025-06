Betrüger-Duo bittet um Wasser bestiehlt arglose Frau

Zwei Unbekannte haben am Dienstag eine Frau in Stadtbergen bestohlen. Um 11.20 Uhr klingelten sie an einem Mehrfamilienhaus in der Hagenmähderstraße. Dort öffnete ihnen eine Frau. Die beiden Unbekannten gaben sich als Vater und Sohn aus und baten um ein Glas Wasser. Der Jüngere hielt einen Blumenstrauß in den Händen.

Dem Vorfall in Stadtbergen sucht die Kripo nach Hinweisen

Während die Frau in der Küche Wasser holte, betrat einer der Männer die Wohnung und nahm einen Gegenstand mit. Dieser hat laut Polizei einen Wert im mittleren vierstelligen Bereich.

Als die Frau das merkte, flohen die Betrüger. Die Frau verständigte daraufhin die Polizei. Eine sofortige Fahndung verlief ohne Erfolg. Zeuginnen oder Zeugen, die Hinweise auf die Unbekannten geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter Telefon 0821/323-3821 zu melden. Auch bei einem ähnlichen Fall gilt die Bitte nach einer Mitteilung an die Nummer.

Erst am Freitag vor einer Woche war ein älteres Ehepaar in Gersthofen von zwei Trickbetrügerinnen um den Goldschmuck gebracht worden.

Tipps der Polizei: So kann man sich vor Betrügern schützen

Derartige Betrugsmaschen, das betont die Polizei immer wieder, sind kein Einzelfall. Um sich hiervor zu schützen, rät die Polizei:

Vor dem Öffnen an der Tür durch das Fenster oder einen Türspion schauen, oder die Türsprechanlage nutzen. Unbekannten Personen sollte man nicht die Haus- oder Wohnungstür öffnen. Handwerker nur hereinlassen, wenn sie bestellt oder seitens Vermieter/Hausverwaltung angekündigt wurden.

Bei unbekannten Besuchern oder Besucherinnen Angehörige oder Nachbarn hinzuziehen oder die Person für einen späteren Termin bestellen, wenn eine Vertrauensperson anwesend sein kann.

Gegen zudringliche Personen sollte man sich energisch wehren, laut auf sich aufmerksam machen, um Hilfe zu erhalten und eine abweisende Gestik und Mimik zeigen.

Wer etwas Verdächtiges bemerkt, sollte sofort die Polizei unter 110 informieren.

Weitere Informationen stehen online unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/trickdiebstahl-in-wohnungen/ oder unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/ (AZ)