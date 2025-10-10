Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg Land
Icon Pfeil nach unten

Hiltenfingen: Familiengottesdienst zum Erntedankfest in Hiltenfingen

Hiltenfingen

Familiengottesdienst zum Erntedankfest in Hiltenfingen

Kommunionkinder danken für Gaben der Natur. Spenden kommen Projekten in Bukowina und Senegal zugute.
    • |
    • |
    • |
    Erntedankfest in Hiltenfingen 2025
    Erntedankfest in Hiltenfingen 2025 Foto: Maria Frommel

    In Hiltenfingen wurde das Erntedankfest mit einem Familiengottesdienst gefeiert. Der Kinderchor hat die Gemeinde mit schwungvollen Liedern begleitet. Im Gabengang brachten die künftigen Kommunionkinder den Dank für die Gaben der Natur und die Bitten für die Menschen zum Ausdruck. Im Anschluss konnten wieder Minibrote erworben werden. Mit dem Erlös werden Projekte des katholischen Landvolks in der Bukowina und im Senegal unterstützt. Im Pfarrheim bot sich am Ende die Möglichkeit zur Begegnung. (AZ)

    Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt

    Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
    Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden