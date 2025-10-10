Familiengottesdienst zum Erntedankfest in Hiltenfingen

In Hiltenfingen wurde das Erntedankfest mit einem Familiengottesdienst gefeiert. Der Kinderchor hat die Gemeinde mit schwungvollen Liedern begleitet. Im Gabengang brachten die künftigen Kommunionkinder den Dank für die Gaben der Natur und die Bitten für die Menschen zum Ausdruck. Im Anschluss konnten wieder Minibrote erworben werden. Mit dem Erlös werden Projekte des katholischen Landvolks in der Bukowina und im Senegal unterstützt. Im Pfarrheim bot sich am Ende die Möglichkeit zur Begegnung. (AZ)

