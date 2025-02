Rotkäppchen auf Rädern: So entsteht ein Faschingswagen

Bauscheinwerfer und Diskolicht beleuchten den Stadl, in dem der Traktor und der Faschingswagen untergebracht sind. Fünf Männer steigen von der „Aussichtsplattform“ runter und stellen sich vor den Teil des Wagens, der an ein Fachwerkhaus erinnert. Seit letztem Samstag, der Wagenweihe, ist ihr Projekt offiziell fertig, erzählen sie. In knapp drei Wochen machen sie sich gemeinsam mit ihrem Faschingswagen und den Feiernden der Dorfjugend Batzenhofen-Gablingen auf den Weg zu den Faschingsumzügen in der Region.

