Bau des neuen Beckens am Klärwerk kommt voran

Der Abwasserzweckverband Schmuttertal arbeitet an einer zeitgemäßen Wasseraufbereitung. Die Arbeiten kommen voran.

Der Bau des dritten Nachklärbeckens in der Kläranlage Hirblingen schreitet voran. Die Rohbauarbeiten des 36 Meter breiten Nachklärbeckens sind nun fast abgeschlossen und demnächst wird das Mittelbauwerk, der sogenannte „Königstuhl“, in der Mitte des Beckens installiert, teilt die Stadt Neusäß mit.

Durch den Königstuhl wird der Schlamm aus dem Belebungsbecken in das Nachklärbecken gepumpt, wo sich dieser nach und nach am Boden des Nachklärbeckens absetzt. Unten in der Trichterspitze des Mittelbauwerks wird der abgesetzte Schlamm abgezogen. Zudem dient der sogenannte Königstuhl als Aufleger für den Räumer.

Für das Becken wurden rund 10.000 Kubikmeter Erdreich bewegt und es wurden insgesamt circa 170 Tonnen Stahl und 950 m³ Beton verbaut. Ende des Jahres kann das Nachklärbecken voraussichtlich in Betrieb genommen werden. Der Abwasserzweckverband mit seinem Bauwerk in Hirblingen ist zuständig für mehrere Gemeinden im Schmuttertal und der Umgebung, das sind Gessertshausen, Diedorf, Aystetten sowie die Stadt Neusäß und weitere Orts- und Stadtteile von Gablingen, Gersthofen und Stadtbergen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch