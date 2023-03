Bürgerverein Hirblingen protestiert gegen neue Bahntrasse

Seit Jahren wird an einer neuen Bahntrasse für eine schnelle Verbindung zwischen Augsburg und Ulm geplant. Die aktuelle Planung stößt Hirblinger Bürgern sauer auf.

An einem deutschlandweiten Aktionstag des Aktionsbündnisses Bahn Bürgerinitiativen Deutschland (ABBD) gegen die Pläne der Deutschen Bahn zum Bau von Neubautrassen beteiligte sich auch der Hirblinger Bürgerverein unter der Leitung von Markus Brem und Christiane Arnold. Sie hatten ein Anliegen.

Der Verein ist Mitglied bei der Bürgerinitiative Schwabentrasse (BISCHT), einem Dachverein in der Region zwischen Ulm und Augsburg, der sich der kritischen Begleitung des Planungsprozesses zum Ausbau der Bahnlinie Ulm-Augsburg verschrieben hat. Seit Beginn der Trassenplanung bringt sich der Verein in die Arbeitsgruppen und die verschiedenen Foren ein. Im vergangenen Herbst organisierte der Verein eine große Fachveranstaltung mit wissenschaftlich anerkannten Fachreferenten zu Alternativen des Trassenbaus in der Stadthalle Gersthofen.

Hirblinger Bürger wollen bei Großprojekt mitreden

Christiane Arnold, die die Protestaktion des ABBD für Hirblingen organisiert hat, betont: „Es kann nicht sein, dass ein solches Großprojekt ohne wirkliche Mitsprache der beteiligten Bürger durchgezogen wird. Es dient nur der Verwirklichung von Großprojekten, nicht aber der Lösung der Mobilitätskrise.“ Denn Kritik an der Planung existiere aus Sicht der Teilnehmer im Bürgerdialog offensichtlich für die DB Netz AG nicht wirklich. "Immer mehr zeigt sich, dass die Meinung der Bürgerinitiativen faktisch ignoriert wird."

Durch den nicht gerechtfertigten Flächenverbrauch in der Neubauvariante, den zusätzlichen Lärm sowie die unrealistische Zielsetzung, die Fahrgastzahlen verdoppeln zu wollen, könne der Hirblinger Bürgerverein nur den Ausbau der Bestandsstrecke befürworten. Auch sei klar, dass nur dann die dringend nötige Modernisierung der dortigen Bahnhöfe überhaupt ermöglicht wird. "Bei diesen Forderungen sind noch nicht einmal die eigentlichen Schwachstellen der mobilitätsfachlichen Planung genannt wie beispielsweise die ungelösten Fragen zur Bewältigung des Güterverkehrs oder das Nadelöhr Augsburger Bahnhof", so Markus Brem. (AZ)