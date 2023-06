Hirblingen

Darum sorgt der Ausbau des Glasfasernetzes in Hirblingen für Ärger

Plus Die Telekom will in Hirblingen eigene Internetleitungen verlegen – obwohl die Infrastruktur dafür schon vorhanden wäre. Wie es dazu kam.

Von Jonathan Lyne

Der Brief, den Martin Schmid im Dezember des vergangenen Jahres von der Stadt Gersthofen erhielt, irritierte ihn. Darin schrieb Bürgermeister Michael Wörle, dass für Schmids Haus in Hirblingen ein Glasfaseranschluss vorgesehen sei. So weit, so gut. Was Schmid störte: Um den Glasfaseranschluss zu legen, will die Telekom Straßen, Gehwege und Grundstücke aufreißen. Und das, obwohl im Rahmen des Wärmenetzausbaus in Hirblingen bereits Glasfaser-Leerrohre verlegt wurden. Diese will die Telekom aber nicht nutzen.

Schmid schrieb einen Brief an Bürgermeister Wörle. Erneute Bauarbeiten seien "nicht nachvollziehbar" und entbehrten seiner Ansicht nach "jeglicher Vernunft". Er bat Wörle in seinem Brief deshalb, mit der Telekom noch einmal zu sprechen. Der Internetanbieter solle die bereits vorhandenen Glasfaser-Leerrohre nutzen und keine neuen legen. Das hielte Schmid für "einen ausgemachten Schildbürgerstreich".

