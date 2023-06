Dieseldiebe schlagen an der Kläranlage in Hirblingen zu

Insgesamt zapfen Täter in Hirblingen knapp 700 Liter Diesel aus Baggern und einer mobilen Tankanlage ab. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Erneut haben Dieseldiebe zugeschlagen. Diesmal wurde unter anderem der Treibstoff von zwei Baggern in Hirblingen abgezapft.

Passiert ist der Diebstahl laut Polizei am vergangenen Freitag im Zeitraum zwischen Freitag, 13 Uhr, und Montag, 7 Uhr. Die Täter hebelten auf der Baustelle an der Kläranlage in Hirblingen den Tank der beiden Bagger auf und pumpten jeweils 250 Liter Dieselkraftstoff ab. Zudem stahlen die Diebe weitere 180 Liter Diesel aus einer mobilen Tankanlage. Der Vermögensschaden beläuft sich auf rund 1100 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810 entgegen. (thia)