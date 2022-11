Feuerwehr wünscht sich mehr Unterstützung von der Stadt

Bei der Versammlung der Hirblinger Feuerwehr gab es auch kritische Töne. Denn das Amt eines Kommandanten sei sehr arbeitsreich.

Nicht nur als Teil des Rettungswesens trägt die Feuerwehr in erheblichem Maße zum Gemeinwohl bei. Auch für das aktive Dorfleben spielt sie eine wichtige Rolle. Dies zeigte sich auch wieder bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Hirblingen. Dabei standen einige Mitglieder im Mittelpunkt.

Es zog wieder ein Stück Normalheit ein. So berichtete der Vorsitzende Daniel Seemiller von den zahlreichen Aktivitäten des Feuerwehrvereins. Besonders beim Maibaumfest, bei dem heuer wieder ein neuer Maibaum aufgestellt werden konnte, war nach coronabedingter Zwangspause "der Nachholbedarf an einem g'scheiten Fest spürbar", so Seemiller. Auch das im August von der Feuerwehr veranstaltete Hirblinger Sautrogrennen auf der Schmutter erfreute sich bei bestem Wetter großer Beliebtheit. Mit über 100 Teilnehmern und Rekordzuschauerzahl war der Gaudi-Wettbewerb ein voller Erfolg. Hier lobte Seemiller besonders das Engagement der Feuerwehrjugend bei der Organisation.

Großer Zeitaufwand für Hirblinger Kommandanten

Beim Bericht des Kommandanten fielen auch kritische Töne. So wünschte sich Armin Göttling mehr Unterstützung von der Stadt Gersthofen, um den Arbeitsaufwand der Kommandanten zu reduzieren. Das Amt bringe einen enormen Zeitaufwand mit sich, mit Aufgaben, die sich mehr und mehr von der ursprünglichen Funktion eines Kommandanten entfernen. Dies mache auch die Nachfolgesuche schwierig. Bis mögliche Kandidaten zur Verfügung stehen, leiten Göttling und sein Stellvertreter Philipp Geisenberger aktuell als Notkommandanten die aktive Wehr. Aller Kritik zum Trotz sieht er die Wehr jedoch gut aufgestellt und freue sich über die starke Jugendgruppe und die hohe Bereitschaft der Aktiven für die Teilnahme an den weiterführenden Ausbildungen zum Gruppenführer und Zugführer.

Bei den anschließenden Neuwahlen des Vorstands wurde Seemiller als Vorsitzender einstimmig im Amt bestätigt. Sein bisheriger Stellvertreter Herbert Holzapfel hörte auf, bleibt dem Vorstandsteam jedoch als Beisitzer erhalten und stellt somit ein wichtiges Bindeglied zur AH-Gruppe dar, einer Gruppe von ehemaligen Aktiven, die den Verein weiterhin bei seinen vielen Aktivitäten unterstützen. Als Nachfolger von Holzapfel wurde Wolfgang Mayer neu ins Amt des Stellvertreters gewählt.

Der Verein ehrte auch wieder seine langjährigen Mitglieder. So wurden für 50 Jahre Vereinszugehörigkeit Karl Engelhart und Walter Fried, für 40 Jahre Robert Brem und für 25 Jahre Matthias Kuchenbaur, Stefan Mayer, Stefan Scheifele, Hans Gabler und Armin Pudellek geehrt. Dritte Bürgermeisterin Sigrid Steiner dankte der Feuerwehr im Namen der Stadt für ihren Einsatz und freute sich über die beachtliche Anzahl an Jugendlichen, die sich im Verein engagieren. (AZ)