Gründungsmitglieder lassen 75. Jahre CSC-Geschichte aufleben

75 Jahre Vereinsbestehen in Batzenhofen-Hirblingen feiert der CSC ausgiebig. Ein ganzes Jahr mit vielen Aktivitäten der einzelnen Abteilungen wurde geplant.

Rechtzeitig zur Halbzeit im Festjahr wurde das 75. Gründunsjubiläum des CSC Batzenhofen-Hirblingen im Vereinsstadel in Hirblingen ausgiebig gefeiert – und zwar mit allen Mitgliedern, Funktionären und Vorständen, die sich ausnahmslos direkt und indirekt um den CSC in den vergangenen 75 Jahren verdient gemacht haben, so auch mit den Ehrenmitgliedern Maria Reißner, Alfred Schuler und Josef Schuler.

„Der heutige Abend dient dazu, allen engagierten Mitgliedern des CSC Danke zu sagen, Danke für 75 Jahre Engagement für den Verein, Danke allen Übungsleitern, Fußballtrainern und Funktionären!“ Mit diesen Worten eröffnete Jörg Böhler, Vorsitzender des CSC Batzenhofen-Hirblingen den Festabend. Zum runden Geburtstag gratulierte auch Erster Bürgermeister Michael Wörle mit einem kleinen Jubiläumszuschuss, der Bayerische Landessportverband (BLSV) überreichte zum Jubiläum eine Ehrenurkunde.

Zunächst als Sportverein Batzenhofen gegründet

Im Jahr 1948 wurde der Verein ursprünglich als SV Batzenhofen gegründet. Die Einweihung von Sportplatz und Sportheim erfolgte dann 1961. Nach 20 Jahren wurde der Verein zum CSC Batzenhofen – Hirblingen umbenannt, der Namen, der heute noch gilt. 1973 wurde die Abteilung Ski und Wandernins Leben gerufen. 1983 begann der Bau des neuen Vereinsheims, elf Jahre später folgte der Bau eines Tennisheim. Im Jahr 2005 wurde ein Kunstrasenfeld angelegt. 2011 folgten die Sanierung und Erweiterung des Sportheims und schließlich im Jahr 2022 die Anschaffung einer LED-Beleuchtung für den Kunstrasenplatz und die Tennisplätze.

Höhepunkt des Festabends war eine kleine Zeitreise in die Vergangenheit. Zeitzeugen berichteten über die Gründungsjahre und heitere Geschichten von damals. Maßgeblich beteiligt an der Gründung des Vereins und dem Bau des Sportgeländes waren Alfred Schuler und Josef Schuler. Jürgen Böhler betonte, dass dies alles nur möglich war auf Grund der vielen ehrenamtlichen Mitglieder: „Nur diese sicherten in der Vergangenheit und auch in der Zukunft die Existenz unseres Vereins!“

In Hirblingen wurde an viele Ereignisse erinnert

Neben unzähligen Arbeitsstunden der Ehrenamtlichen blickte er aber auch zurück auf viele Ereignisse, wie Fußballspiele, Ski- und Tennismeisterschaften, Bergtouren, Feste und eine sehr gute Kameradschaft im Verein.

Bei dieser Gelefenheit wurden treue Mitglieder für 50, 60 und 75 Jahre mit einer Ehrenurkunde ausgezeichnet. So auch Maria Reißner, ebenfalls Ehrenmitglied im CSC. Sie war über 30 Jahre maßgeblich am finanziellen Geschehen im Verein beteiligt und wurde für ihre langjährige Mitgliedschaft geehrt. Als erste Kassiererin und betreute Sie die Finanzen des Vereins.

Feierlich umrahmt wurde der Festabend durch die Trachtenkapelle Hirblingen und die Moderation von Michael Knoblich. (AZ)