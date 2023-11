Hirblinger Feuerwehrler ernennen neuen Ehrenkommandanten

Bilanz über das vergangene Jahr zog die Freiwillige Feuerwehr Hirblingen. Dabei wurde für den Verein auch eine Zeitenwende eingeläutet.

„Er hat als Kommandant eine ganze Generation unserer Feuerwehr geprägt“, so beschrieb der Kommandant Andreas Brem seinen Vorgänger Armin Göttling bei der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Hirblingen. Göttling war 26 Jahre Teil des Kommandantenteams. Doch es gab an diesem Abend auch noch andere Themen.

Zunächst als stellvertretender, später als erster Kommandant, leistete Göttling außerordentlichen Beitrag an der Entwicklung der Hirblinger Wehr. Mehrere Fahrzeuge wurden in seiner Amtszeit in den Dienst gestellt, an deren Beschaffung er maßgeblich mitwirkte. Besonders beim Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses mit seiner Einweihung im Jahr 2015 war Göttling intensiv an Planung und Entwicklung beteiligt. So verwunderte es niemanden, dass er von der Versammlung einstimmig zum Ehrenkommandanten der Feuerwehr Hirblingen ernannt wurde. Auch dem ehemaligen stellvertretenden Kommandanten Michael Braun und dem stellvertretenden Interimskommandanten Philipp Geisenberger dankte die Wehr für deren Engagement mit einem Geschenkkorb.

Hirblinger Vereinsmitglieder waren sehr engagiert

Einsatz und Engagement wurde auch im Feuerwehr-Verein gezeigt. So restaurierte die aus ehemaligen Aktiven bestehende AH-Gruppe in vielen Arbeitsstunden die handgeschnitzten Maibaumtafeln, welche den Baum zum diesjährigen Maifest wieder in neuem Glanz erstrahlen ließ. Vorsitzender Daniel Seemiller berichtete von den vielen weiteren Aktivitäten des Vereins.

Der Verein ehrte zudem seine langjährigen Mitglieder. So wurden für 50 Jahre Vereinszugehörigkeit Roland Leuthe, Gerhard Gumbold und Reiner Michl, für 40 Jahre Reinhold Deisenhofer, Otto Pfiffner und Günter Wiedemann und für 25 Jahre Michael Mayer, Johannes Brem, und Friedrich Zink geehrt. 2. Bürgermeister Reinhold Dempf dankte Armin Göttling für seine Verdienste und seine Bereitschaft, Verantwortung im Ehrenamt übernommen zu haben. Weiter würdigte er auch, dass die Feuerwehr mit ihren verschiedenen Veranstaltungen einen wichtigen Beitrag für ein intaktes Dorfleben leiste. (AZ)

