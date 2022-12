Hirblinger Kläranlage bekommt zusätzliches neues Becken

Plus Weitere 20 Jahre kann die Kläranlage Hirblingen für den Zweckverband Schmuttertal das Abwasser reinigen. Dafür braucht es allerdings ein wichtiges neues Bauwerk.

Anfang des Jahres 2021 wurde die Betriebserlaubnis der Kläranlage Hirblingen für die nächsten 20 Jahre erneuert. Der sogenannte Wasserrechtliche Genehmigungsbescheid erhielt noch einige Anforderungen, die der Abwasserzweckverband erfüllen muss, damit die Kläranlage technisch auf dem aktuellen Stand ist und Grenzwerte auch zukünftig eingehalten werden können.