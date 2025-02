Hirblinger Neujahrskonzerte mit Hindernissen

In ein Erlebnis der besonderen Art durften Zuhörer und Musikanten der zwei Neujahrskonzerte der Schwäbischen Trachtenkapelle Hirblingen eintauchen. Nicht weniger als vier Dirigenten standen am Pult, um die beiden Konzerte zum Erfolg zu führen. Mit Musikleiter Georg Miller begann das Konzert. Nach dem vierten Stück musste er aus gesundheitlichen Gründen aufgeben. Fieberhaft wurde nach einer Lösung gesucht. Der stellvertretende Dirigent Martin Schmid und der im Publikum sitzende Maximilian Hosemann, Leiter des Jugendorchesters Gersthofen (JUGGE), sorgten für den Fortgang des Konzertabends. Für den nächsten Abend konnte die musikalische Leiterin der Gersthofer Blasharmoniker, Birgit Thanner, gewonnen werden.

Festlich und feierlich begannen die Konzerte mit „Ceremonic Festival“, einem symphonischen Werk von Martin Scharnagl. Danach erklang von Komponist Markus Götz die Suite „Mountain of History“. Turmbläser, angeführt von Herbert Feirtag, erklangen mit Fanfaren. Bei „Night Birds“ ging es um den Alltag der Grubenarbeiter. Auch dieses Werk von Thiemo Kraas war von einem Thema durchzogen, dem Lied der Bergleute „Glück auf, der Steiger kommt“. Tempo- und Dynamikwechsel wurden vom Orchester in beeindruckender Weise umgesetzt.

Mit „Irish Castle“ ging es später wieder thematisch in eine altehrwürdige Burg. Benedikt Miller brillierte in diesem Stück von Markus Götz virtuos mit einer zwischen den kriegerischen Ereignissen eingefügten Klarinetten-Kadenz. Natürlich durfte auch ein „traditioneller“ Block beim Neujahrskonzert nicht fehlen. Der Konzertmarsch „Vivat Athesis“ von Hans Finatzer, der Walzer „Liebesflammen“ von Julius Fučík und die mitreißende Polka „Festkracher“ von Kurt Gäble zeigten die musikalische Vielfalt der Trachtenkapelle. Als letzten Programmpunkt kündigte Bianca Zettl, die unterhaltsam und informativ durch die Konzerte führte, Auszüge aus dem Musical „Tanz der Vampire“ an. Die überzeugende Spielfreude der Musikanten ließ den Funken zum Publikum überspringen, das die 40 Musikanten, darunter erstmals dabei Helena Brem, Niklas Brem, Johannes Högenauer und Simon Tassinger, für die zwei spannenden Konzerte mit donnerndem und langanhaltendem Beifall belohnten und sich zwei Zugaben erklatschten.

