Waldbesitzer im Augsburger Land fürchten durch Klimawandel um die Wälder

Plus Das Jahr war zu heiß und zu trocken. Vor allem den Fichten bekommt das schlecht. Wie sich Waldbesitzer gegen die Folgen des Wandels wappnen wollen.

Der Chef des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) wurde deutlich: „Wir befinden uns unstrittig bereits im Klimawandel und unsere Wälder verändern sich, durch Sturm, Hitze und Dürre und nicht zuletzt durch Schadinsekten wie den Borkenkäfer.“ Wer es von den Waldbauern bisher noch nicht wahrhaben wollte, schreckte bei diesen Worten von Axel Heiß bei der Jahreshauptversammlung der Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) Augsburg-Nord regelrecht auf.