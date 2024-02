Mit Schwung geht die Trachtenkapelle Hirblingen ins neue Jahr

Für einen begeisternden Jahresauftakt sorgte die Schwäbische Trachtenkapelle Hirblingen im Vereinsstadel. Dabei gab es auch Ehrungen.

Jedes Jahr beginnt die Schwäbische Trachtenkapelle ihr Vereinsjahr musikalisch mit dem Neujahrskonzert im Vereinsstadel Hirblingen. Auch dieses Jahr begeisterte die Kapelle ihre Besucher mit einem breiten Spektrum an Musikstücken verschiedener Stilrichtungen. 39 Musikerinnen und Musiker im Alter zwischen 18 und 72 Jahren präsentierten zusammen mit ihrem Dirigenten Georg Miller leidenschaftliche Blasmusik. Miller leitet die Kapelle nunmehr im 20. Jahr.

Los ging’s mit dem „Festmarsch op. 54“ von Antonín Dvořák, ein fulminanter Auftaktmarsch passend zum Beginn des Jahres. Mit „La Storia“ von Jakob de Haan konnte sich das Publikum in großartige Melodien ähnlich der bekannten Filmmusik von Ennio Morricone verführen lassen. „Winterland“ (Kees Vlak) passte exakt zum Wetter am Konzertwochenende.

Wenn Ska im Hirblinger Vereinsstadel erklingt

Mit „Full of Beans“, einem Ska für Blasorchester von Thiemo Kraas ging es schwungvoll weiter. Conférencieuse Bianca Zettl, die unterhaltsam und informativ durch das Programm führte, hatte das Publikum akustisch über die verschiedenen Genres des Ska aufgeklärt. Mit dem Konzertmarsch „Bock auf Blasmusik“ von Matthias Grotz brachten die Musikerinnen und Musiker vollends die Vielfalt der Blasmusik zu Gehör.

Beim Neujahrskonzert der Schwäbischen Trachenkapelle Hirblingen gab's auch Ehrungen (von links): Christina Wittmann, Bezirksvorsitzende Angela Ehinger, Marielle Schmid (D1-Prüfung), Elisabeth Eberle sowie Vorsitzender Markus Brem. Foto: Sibylle Haak, Fotostudio Hatzold

Angela Ehinger, Vorsitzende des Bezirks 15 des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes, zeichnete die Klarinettistin Mariella Schmid für die bestandene D1-Prüfung mit Abzeichen und Urkunde aus. Für langjähriges aktives Musizieren oder aktive Vereinsarbeit wurden Elisabeth Eberle (Vorstandsarbeit, 30 Jahre), Christina Hitzler (Querflöte, 25 Jahre) und Julian Kraus (Schlagzeug, 15 Jahre) geehrt.

Musikalische Lichtblicke mit der Hirblinger Trachtenkapelle

In der zweiten Hälfte des Konzerts spielte die Kapelle zunächst die Komposition „Lichtblicke“ (Kurt Gäble), den „Walzer Seite an Seite“ (Sebastian Schraml) und die Polka „Mein großer Traum“ (Kurt Gäble). Rockig wurde es mit dem Medley „Hard Rock Stones“ (Arr. Markus Götz), „The Story“ (Phillip John Hanseroth) sowie einem weiteren Medley namens „80er KULT(tour) 2“, einem Arrangement von Thiemo Kraas. Nach zwei Zugaben waren die Konzertbesucher auch dieses Jahr von der musikalischen Leistung der Kapelle und vom Schwung in das neue Jahr hellauf begeistert.

Bald geht es musikalisch in Hirblingen weiter, denn am 10. März findet das Konzert der gemeinsamen Schüler- und Jugendkapelle mit dem Musikverein Batzenhofen ebenfalls im Vereinsstadel statt. Außerdem freut sich die Trachtenkapelle auf eine musikalische Reise nach Ründeroth im Oberbergischen Kreis nahe Köln. Dieses Jahr wird die 850-Jahrfeier des Ortes und die 50-jährige Freundschaft zwischen dem dortigen Schützenverein und der Trachtenkapelle Hirblingen gefeiert. (AZ)