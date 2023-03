Randalierer treibt in der Nacht auf Sonntag in Hirblingen sein Unwesen

In der Nacht auf Sonntag wirft ein Unbekannter in Hirblingen Steine gegen eine Terrassentür und zersticht einen Autoreifen. Die Polizei geht vom gleichen Täter aus.

Ein Randalierer hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Hirblingen sein Unwesen getrieben. Die Polizei sucht nun Zeugen, denen in der Täfertinger Straße eine verdächtige Person aufgefallen ist.

Der bislang unbekannte Täter warf zunächst in der Nacht einen Stein gegen die Terrassentür einer 53-jährigen Frau. An der Scheibe entstand dadurch ein Schaden von rund 1000 Euro. Im gleichen Zeitraum zerstach der Unbekannte laut Polizei an einem geparkten Fahrzeug einen Reifen. Der Schaden beträgt hier etwa 200 Euro. Die Polizei Gersthofen geht davon aus, dass es sich bei dem Täter um dieselbe Person handele. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0821/323-1810 entgegengenommen. (AZ)