Rechts vor links missachtet: Unfall in Hirblingen

In Hirblingen kommt es am Donnerstagmittag zu einem kleineren Unfall mit Sachschaden, berichtet die Polizei.

Zu einem kleineren Unfall mit Sachschaden ist es am Donnerstag gegen 12.45 Uhr in Hirblingen gekommen, berichtet die Polizei. Demnach missachtete ein 23-Jähriger die Vorfahrtsregel "rechts vor links" als er von der Neusäßer Straße in die Südstraße einbiegen wollte. Deshalb krachte er mit seinem Auto in das Fahrzeug eines 71-Jährigen. Den Sachschaden nach dem Unfall schätzt die Polizei auf etwa 3000 Euro. (kinp)